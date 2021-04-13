NI: Россия имеет преимущество над США на море

Военный обозреватель американского издания The National Interest Калеб Ларсон проанализировал состояние Военно-морского флота России, после чего признал, что российские боевые корабли имеют преимущество над США и уже стали представлять серьезную угрозу миру.

Так, к самым опасным среди всего российского флота эксперт причислил гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон». Ларсон уверен, что это оружие не оставит противнику ни единого шанса.

Скорость российских ракет составляет 9-10 Махов, что во много превосходит характеристики американских противокорабельных ракет «Гарпун», которые даже не достигают скорости звука.

Также американский обозреватель обратил внимание на крылатые ракеты «Калибр-НК», которыми оснащены российские боевые корабли. Они также летают быстрее «Гарпунов». В целом эксперт заключил, что они доставят противнику РФ немало проблем.

Ларсон обратил внимание на то, что на данный момент на вооружении США не имеется даже подобия такого вооружения. Более того, в ближайшее время такого не появится.

Он напомнил, как экс-глава Пентагона Марк Эспер в 2019 году требовал начать разработку гиперзвукового оружия. В 2020 году американские власти даже выделили на реализацию данного проекта несколько триллионов долларов, однако замысел провалился. Недавно в США прошли испытания гиперзвуковой ракеты, которые продемонстрировали полный провал.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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