SOHR: российские военные покинули опорный пункт в сирийском районе Тель-Рифаат

Сегодня, 09:28

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SOHR: российские военные покинули опорный пункт в сирийском районе Тель-Рифаат

13 апреля российские военные покинули военную базу в населенном пункте Тель Рифаат сирийской провинции Алеппо. 

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), который находится в Лондоне, сообщает, то якобы российские военные оставили не только базу в Тель Рифаат, но и базу в Аштар. Все оборудование, техника и снаряжение с баз вывезено в направлении города Алеппо. 

В Twitter сирийско-йеменский военный источник Zoka передает, что эта информация может быть ложной. Отмечается, что на видео, которое записало передвижение колонны с базы в Тель Рифаате, запечатлено, скорее всего, передвижение конвоя снабжения.

Российские военные в Сирии пребывают с 2015 года. Российские базы были развернуты в Хмеймим и Камышлы. Военные РФ помогают Дамаску в борьбе с запрещенными в России террористическими организациями «Исламское государство», «Аль-Каида», «Джебхат Ан-Нусра» и другими, передает Красная Весна.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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