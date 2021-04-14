SOHR: российские военные покинули опорный пункт в сирийском районе Тель-Рифаат

13 апреля российские военные покинули военную базу в населенном пункте Тель Рифаат сирийской провинции Алеппо.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), который находится в Лондоне, сообщает, то якобы российские военные оставили не только базу в Тель Рифаат, но и базу в Аштар. Все оборудование, техника и снаряжение с баз вывезено в направлении города Алеппо.

В Twitter сирийско-йеменский военный источник Zoka передает, что эта информация может быть ложной. Отмечается, что на видео, которое записало передвижение колонны с базы в Тель Рифаате, запечатлено, скорее всего, передвижение конвоя снабжения.

Rusya'n?n guclerini Til Rifat'tan geri cektigi netlesti.

Sehba'da bir bolgede toplanan Rus gucleri Halep'e gecmeye haz?rlan?yor.

Turkiye ve Rusya aras?nda Ukrayna ve Til R?fat konusunda bir pazarl?g?n olabileceginden suphe duyuluyor. pic.twitter.com/FolRGu33on — |Beritan Sarya| (@sarya_sarya____) April 13, 2021

Российские военные в Сирии пребывают с 2015 года. Российские базы были развернуты в Хмеймим и Камышлы. Военные РФ помогают Дамаску в борьбе с запрещенными в России террористическими организациями «Исламское государство», «Аль-Каида», «Джебхат Ан-Нусра» и другими, передает Красная Весна.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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