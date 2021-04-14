SOHR: российские военные покинули опорный пункт в сирийском районе Тель-Рифаат

13 апреля российские военные покинули военную базу в населенном пункте Тель Рифаат сирийской провинции Алеппо.
Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), который находится в Лондоне, сообщает, то якобы российские военные оставили не только базу в Тель Рифаат, но и базу в Аштар. Все оборудование, техника и снаряжение с баз вывезено в направлении города Алеппо.
В Twitter сирийско-йеменский военный источник Zoka передает, что эта информация может быть ложной. Отмечается, что на видео, которое записало передвижение колонны с базы в Тель Рифаате, запечатлено, скорее всего, передвижение конвоя снабжения.
Rusya'n?n guclerini Til Rifat'tan geri cektigi netlesti.— |Beritan Sarya| (@sarya_sarya____) April 13, 2021
Sehba'da bir bolgede toplanan Rus gucleri Halep'e gecmeye haz?rlan?yor.
Turkiye ve Rusya aras?nda Ukrayna ve Til R?fat konusunda bir pazarl?g?n olabileceginden suphe duyuluyor. pic.twitter.com/FolRGu33on
Российские военные в Сирии пребывают с 2015 года. Российские базы были развернуты в Хмеймим и Камышлы. Военные РФ помогают Дамаску в борьбе с запрещенными в России террористическими организациями «Исламское государство», «Аль-Каида», «Джебхат Ан-Нусра» и другими, передает Красная Весна.
Источник: Информационное агентство «Informing»,
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