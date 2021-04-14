Турция успешно испытала собственные ракеты «воздух-воздух»

Президент Турции Эрдоган заявил об успешных испытаниях ракеты «воздух-воздух», которая способна поражать цели на больших расстояниях.
В своем Twitter турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил об испытаниях ракеты «воздух-воздух», которые прошли успешно - цель была поражена с первого же выстрела. Теперь, по его словам, и у Турции, наряду с немногими странами, есть подобные технологии.
«Турции удалось стать одной из немногих стран, владеющих технологией ракет «воздух-воздух». Ракета «воздух-воздух» Bozdogan, разработанная нашими молодыми инженерами, поразила цель с первого выстрела», – отметил Эрдоган.
Ранее Анкара заявила о проверке и последующей подготовке к развертыванию зенитных ракетных систем С-400, поставленных Россией. На прошедших испытаниях было произведено три пуска. При этом все ракеты успешно поразили цели.
Turkiye, havadan havaya fuze teknolojisine sahip say?l? ulkelerden biri olmay? basard?.— Recep Tayyip Erdogan (@RTErdogan) April 14, 2021
Genc teknisyen ve muhendislerimizin GOKTUG projesinde gelistirdigi gorus ici hava-hava fuzemiz BOZDOGAN, ilk at?sta hedefi tam isabetle vurdu.
Genclere #Masallah ??#MilliTeknolojiHamlesi???? pic.twitter.com/20P3RCbdtE
Источник: Информационное агентство «Informing»,
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