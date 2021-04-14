Турция успешно испытала собственные ракеты «воздух-воздух»

Президент Турции Эрдоган заявил об успешных испытаниях ракеты «воздух-воздух», которая способна поражать цели на больших расстояниях.

В своем Twitter турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил об испытаниях ракеты «воздух-воздух», которые прошли успешно - цель была поражена с первого же выстрела. Теперь, по его словам, и у Турции, наряду с немногими странами, есть подобные технологии.





«Турции удалось стать одной из немногих стран, владеющих технологией ракет «воздух-воздух». Ракета «воздух-воздух» Bozdogan, разработанная нашими молодыми инженерами, поразила цель с первого выстрела», – отметил Эрдоган.

Ранее Анкара заявила о проверке и последующей подготовке к развертыванию зенитных ракетных систем С-400, поставленных Россией. На прошедших испытаниях было произведено три пуска. При этом все ракеты успешно поразили цели.

Turkiye, havadan havaya fuze teknolojisine sahip say?l? ulkelerden biri olmay? basard?.



Genc teknisyen ve muhendislerimizin GOKTUG projesinde gelistirdigi gorus ici hava-hava fuzemiz BOZDOGAN, ilk at?sta hedefi tam isabetle vurdu.



Genclere #Masallah ??#MilliTeknolojiHamlesi???? pic.twitter.com/20P3RCbdtE — Recep Tayyip Erdogan (@RTErdogan) April 14, 2021

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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