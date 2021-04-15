Российская ядерная торпеда «Посейдон» станет угрозой для всех американских городов, расположенных на побережьях

Сегодня, 08:10

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Российская ядерная торпеда «Посейдон» станет угрозой для всех американских городов, расположенных на побережьях

Авторы французского портала Le Figaro объяснили, почему российский многоцелевой подводный комплекс «Посейдон» может угрожать США. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Так, недавно Россия начала испытания своего комплекса. Дальность действия «Посейдона» не имеет ограничений, потому он может стать реальной угрозой для всех американских городов, расположенных на побережьях.

На прошлой неделе в России сообщили о проведении испытаний атомной подлодки «Белгород», которая была построена в Северодвинске. Вскоре она должна пополнить боевой состав Тихоокеанского флота. Также сообщалось, что она станет одной из российских подлодок, которая сможет нести ядерную торпеду «Посейдон 2М39».


По словам французских авторов, данный тип вооружения пока не имеет никаких аналогов во всем мире, потому «торпеда судного дня» является серьезным преимуществом России. С ее помощью она сможет угрожать всем государствам, которые расположены в непосредственной близости с морем. В их число входит большая часть прибрежных зон США.

Французские пользователи также высоко оценили возможности «Посейдона» и отметили, что российский комплекс действительно стоит бояться.

«Хочешь мира – готовься к войне! Актуальное выражение на все времена», - отметил читатель издания Bramante.

«США уже направила на Россию большую часть своих ракет. Почему бы ей не сделать то же самое. Возможно, это единственный способ сохранить мир», - считает пользователь по имени omega33.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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