Сирийские военные из стрелкового оружия сбили турецкий беспилотник

В Сирии военные правительственной армии сбили турецкий военный беспилотник на западе города Телль-Рифаат.

Как стало известно, беспилотник нарушил границы воздушного пространства Сирии.

Военными был сбит разведывательный беспилотный летательный аппарат Serce-1. Он мог собирать информацию о сирийской армии. Но эксперты не исключают, что дрон был запущен для того, чтобы осуществлять координацию ударов турецкой армии.





В Сети появись снимки сбитого дрона. Судя по опубликованным фото, летательный аппарат могли сбить выстрелами из стрелкового оружия. Выстрелы повредили один из несущих винтов беспилотника.

Турция не комментирует этот инцидент, хотя источники сообщают, что сбитый БПЛА мог быть запущен турецкими военными.

Стоит отметить, что армии Сирии разрешили сбивать любые иностранные дроны, которые нарушают границу воздушного пространства страны.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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