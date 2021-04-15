В Белоруссии хотят лишить права голоса молодежь и стариков

Конституционная комиссия Белоруссии намерена ввести ограничения касательно избирательных прав граждан. Изменения коснутся возрастных ограничений избирателей — согласно нововведению, голосовать смогут только граждане старше 20 лет и моложе 70 лет.

Право голоса избирателей может быть ограничено возрастным принципом — Конституционная комиссия Беларуси планирует разрешить голосовать гражданам строго от 20 до 70 лет. 14 апреля уже состоялось очередное заседание комиссии, где главной темой обсуждения стали нововведения в избирательный процесс страны.

Представители ведомства указали, что такое ограничение по возрасту является наиболее оптимальным вариантом для правильного проведения выборов — ведь к 20 годам молодежь уже имеет полностью сформированную гражданскую осознанность, и могут здраво оценить ситуацию и сделать свой выбор. Касательно ограничений по возрасту представителей старшего поколения, в Конституционной комиссии отметили, что старше 70 лет граждане часто уже не могут принимать активное участие в общественно-политической жизни страны, а кроме этого, не всегда по состоянию здоровья могут принимать участие в выборах.

В ходе обсуждения также изучался вариант отмены выдвижения кандидатов на выборы трудовым коллективом, а также возможность дать право голоса тем гражданам, которые на момент проведения выборов находятся в СИЗО.

«Выдвинуть человека в депутаты могут непосредственно сами граждане — с помощью процедуры сбора подписей, но не трудовой коллектив. Это одно из нововведений, которое планируется ввести в Основной закон», - прокомментировал председатель Конституционного суда и глава Конституционной комиссии Петр Миклашевич.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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