Американскую военную базу, грабившую сирийскую нефть, накрыли ракетным ударом

Сегодня, 19:15

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Американскую военную базу, грабившую сирийскую нефть, накрыли ракетным ударом

Американская база, которая расположена к северу от сирийского города Дейр-эз-Зор подверглась концентрированному ракетному удару. Предполагается, что причиной атаки стал захват военной базой США месторождени нефти, передает «Евразия Daily».

Сирийские военные обозреватели сообщили о массированной атаке на американскую базу в провинции Дейр-эз-Зор 15 апреля — в результате ракетного удара несколько американских солдат были ранены и некоторые из них были экстренно доставлены в госпиталь. 

Предполагается, что данная военная база США являлась «штабом по разграблению нефтяных ресурсов Сирии», вследствие чего на этот военный объект было совершено уже несколько нападений за последние месяцы. 

Кто осуществил атаку — остается неизвестным, хотя эксперты предполагают, что к этому могут быть причастны проиранские ополченцы, которые воюют на стороне армии Башара Асада, либо боевики террористической группировки ДАИШ.

По информации сирийских СМИ, с осени 2020 года ВС США начали активно укреплять свои базы на северо-востоке Сирии, для чего перебрасывали с Ирана дополнительную бронетехнику и вооружение. При этом дополнительное вооружение прибывало и в районы, которые контролируются боевиками курдского альянса «Отряды народной самообороны».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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