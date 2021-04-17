Американская система ПРО будет беззащитной перед новым российским ракетным комплексом «Кедр»

Американская система ПРО будет неэффективной и беззащитной перед новейшим российским ядерным ракетным комплексом «Кедр», поскольку он разрабатывается на основе принципов, которые почти полностью гарантируют прорыв обороны противника.

Сведения о новой российской разработке в СМИ начали просачиваться уже давно. Вначале появилась информация о поверхностно-грунтовом комплексе, но ресурс Avia.pro уверяет, что существовать будет и комплекс шахтного базирования.

Точные сроки реализации проекта «Кедр» не обозначаются. Однако, как указывает издание, гиперзвуковая боевая часть «Кедра» уже выполнена. Реализовали ее на основе уже проведенных ранее исследований испытанного и даже принятого на вооружение гиперзвукового оружия.

Напомним, что Россия на сегодня является безусловным лидером в сфере гиперзвука. Вашингтон в этой области отстал от Москвы примерно лет на десять, считают эксперты.

Шестого апреля американские СМИ сообщили, что в США первое испытание прототипа гиперзвуковой ракеты быстрого реагирования AGM-183A ARRW закончилось неудачей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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