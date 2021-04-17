Турция нанесла ракетные удары по бывшим российским военным базам в Аль-Маликии

Сегодня, 10:40

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Турция нанесла ракетные удары по бывшим российским военным базам в Аль-Маликии

Турция в Сирии продолжает бросать вызов российским военнослужащим. Недавно Анкара обрушила мощные удары по объектам в провинции Алеппо.

Ранее на северо-востоке САР российские военные разместили свои военные базы, но вынуждены были их покинуть, намереваясь со временем вернуться в этот район. Однако эти объекты недавно подверглись мощнейшему ракетному обстрелу со стороны военнослужащих Анкары.

Располагаются они в сравнительно небольшом населенном пункте Аль-Маликия. Это селение сейчас пытаются контролировать сразу несколько сил - курды, американцы, сирийцы и россияне.


«Турецкая армия и СНА нанесли ракетные и артиллерийские удары по позициям курдских сил в деревнях Марааназ и аль-Маликия на севере провинции Алеппо», - говорится в сообщении Телеграм-паблика ««WarJournal».

Из-за таких действий турецких военных и подконтрольных им боевиков ситуация в Алеппо с каждым новым днем становится все более напряженной.

Велика вероятность того, что против Турции из-за ее вмешательства могут быть предприняты полноценные боевые действия, пишет АвиаПро.

Тем более что Россия уже неоднократно предупреждала Анкару, что будет наносить ответные удары по территориям, контролируемым Анкарой и подконтрольными ей боевиками.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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