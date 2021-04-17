Сивков заявил, что Тихоокеанский флот РФ не сможет защитить Курилы от захвата США и Японией

Сегодня, 12:25

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Сивков заявил, что Тихоокеанский флот РФ не сможет защитить Курилы от захвата США и Японией

Тихоокеанский флот РФ не сможет защитить Курилы в случае, если Япония решится захватить их. Об этом заявил замглавы Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информполитике Константин Сивков, передает Лента.Ру

По его прогнозам, если сейчас дойдет до реального военного конфликта между РФ и Японией за Курилы, то потери Тихоокеанского флота могут составить от 30 до 60%. А учитывая фактор зависимости от рода войск, то при таких потерях он может утратить свое значение как стратегическое оперативное объединение морских сил.

Рассматривая различные варианты развития событий, Сивков отметил, что Токио может начать военную агрессию против РФ как при поддержке Вашингтона, так и самостоятельно. 

В случае, если Пентагон поддержит Токио, то на помощь японским военным могут быть направлены по меньшей мере три авианосные ударные группы и пять атомных субмарин. 

Высадка японского десанта будет, скорее всего, осуществлена на спорных островах. Параллельно ВМС США могут начать блокировать доступ в регион. А учитывая возможности Камчатской группировки российского флота, то Япония может восстановить контроль над спорными территориями за 8-20 дней. 

Чтобы отстоять свои границы, России придется задействовать морскую авиацию, а также боевые группировки в Приморье и на Камчатке, а также противодесантные группировки на Южных Курилах. Самостоятельно же ТОФ обеспечить охрану Курил при масштабной операции Японии и США, не сможет, уверен эксперт. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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