Один из развернутых в Норвегии B-1B Lancer ВВС США поломался и не смог покинуть страну

Сегодня, 14:25

Image 16+
Один из развернутых в Норвегии B-1B Lancer ВВС США поломался и не смог покинуть страну

Развертывание ВВС США стратегических бомбардировщиков В-1В в Норвегии, которое начиналось триумфально, закончилось печально. СМИ потешаются над случаем, произошедшем в марте.

По информации The Drive, один из переброшенных самолетов получил серьезные повреждения, вследствие чего не смог вылететь из Норвегии после завершения миссии.


Страну удалось покинуть только трем самолетам из четырех, которые приземлились в Эрланде в феврале текущего года. Еще один В-1В Lancer в Техас вернется только после ремонта. Что конкретно произошло с американским стратегическим бомбардировщиком, неизвестно. Но головы уже «полетели». Издание, ссылаясь на сообщение 7-го бомбардировочного авиакрыла авиабазы "Дайс" в Техасе, сообщает, что из-за случившегося с самолетом командира авиабазы отстранили от командования с формулировкой - «в связи с потерей уверенности».

Примечательно, что журналистам военные отказались называть причину поломки двигателей.

Но источники издания на базе в Норвегии сообщили, что причина выхода из строя в попадании в один из работающих моторов планшетного компьютера. Это привело к серьезнейшей поломке, которая теперь требует замены обоих двигателей с одной стороны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Один из развернутых в Норвегии B-1B Lancer ВВС США поломался и не смог покинуть страну

Сегодня, 14:25

Асрян: В случае войны с НАТО армянские добровольцы станут частью российской армии

Сегодня, 09:00

NI: Присутствие российских военных в Арктике стало еще более опасным для США

Сегодня, 08:55

Пентагон развернет в Норвегии военные объекты для слежки за Россией

Вчера, 22:20

Западная пресса перенесла в Сибирь границу России с Украиной

Вчера, 19:05

Одновременным ударом 11 советских ракет «Скад» уничтожен объект Саудовской Аравии

Вчера, 18:45

Западные игроки в Судане пытаются помешать укреплению отношений с Россией

Вчера, 15:35

Командующий войсками США в Европе: ВСУ сейчас в лучшей позиции

15-04-2021, 17:20

Американский генерал заявил о готовности надавить на Россию всем весом НАТО

15-04-2021, 16:00

ВВС Китая сымитировали удар по американскому авианосцу у берегов Тайваня

15-04-2021, 13:10

В Белоруссии хотят лишить права голоса молодежь и стариков

15-04-2021, 12:25

Глава военной разведки США заявил, что не осведомлен о реальных целях России

15-04-2021, 09:05

В Германии призвали Украину уважать высокий уровень автономности Донбасса

15-04-2021, 08:40

Судан признателен российскому бизнесмену Пригожину за продовольственную помощь

14-04-2021, 21:40

Британский спецназ прибыл в Донбасс

14-04-2021, 06:05

США готовят союзников к войне с Россией

14-04-2021, 00:20

Aktuality: Москва накаляет обстановку, потому что Зеленский не оправдал ее ожиданий

13-04-2021, 12:35

NetEase: Россия подала НАТО три предупреждающих сигнала

13-04-2021, 08:40

The American Conservative: Риторика США может спровоцировать масштабные военные действия на территории Украины

12-04-2021, 14:45

Турция может быть втянута в противостояние между РФ и США в черноморском регионе

12-04-2021, 14:25

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров