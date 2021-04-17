Один из развернутых в Норвегии B-1B Lancer ВВС США поломался и не смог покинуть страну

Развертывание ВВС США стратегических бомбардировщиков В-1В в Норвегии, которое начиналось триумфально, закончилось печально. СМИ потешаются над случаем, произошедшем в марте.

По информации The Drive, один из переброшенных самолетов получил серьезные повреждения, вследствие чего не смог вылететь из Норвегии после завершения миссии.

Страну удалось покинуть только трем самолетам из четырех, которые приземлились в Эрланде в феврале текущего года. Еще один В-1В Lancer в Техас вернется только после ремонта. Что конкретно произошло с американским стратегическим бомбардировщиком, неизвестно. Но головы уже «полетели». Издание, ссылаясь на сообщение 7-го бомбардировочного авиакрыла авиабазы "Дайс" в Техасе, сообщает, что из-за случившегося с самолетом командира авиабазы отстранили от командования с формулировкой - «в связи с потерей уверенности».

Примечательно, что журналистам военные отказались называть причину поломки двигателей.

Но источники издания на базе в Норвегии сообщили, что причина выхода из строя в попадании в один из работающих моторов планшетного компьютера. Это привело к серьезнейшей поломке, которая теперь требует замены обоих двигателей с одной стороны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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