Применение российского дрона-камикадзе «Ланцет» в Сирии показали на видео

Сегодня, 15:35

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Применение российского дрона-камикадзе «Ланцет» в Сирии показали на видео

В Сети показали на видео боевое применение российского барражирующего боеприпаса «Ланцет», который принято называть дроном-камикадзе. Беспилотник, попавший в кадр, был задействован в Сирии во время атаки на террористов.

На кадрах видно, как «Ланцет» успешно поражает едущий джип с боевиками и их пулеметную точку. Пулеметчик, по всей видимости, слышал звук приближающегося БПЛА, но среагировать не успел.

Главный инженер Zala Aero Group Александр Захаров в беседе с «Вестями» пояснил, что к своей цели дрон-камикадзе подлетает на скорости около 300 километров в час, поэтому от него увернуться не получится.


«Ланцет» запускается с катапульты, а летает благодаря электродвигателю. У последнего есть свои преимущества - мало того, что он легче и компактнее, так еще и намного тише работает.

Вес снаряженного барражирующего боеприпаса 12 килограммов, и он способен поместиться в узкий ящик.

Добавим, что в ходе реализации показанной на видео операции в Сирии «Ланцет» на цели наводил другой беспилотник.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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