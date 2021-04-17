Девять боевых кораблей ВМФ России перекрыли украинскому флоту выход в Азовское море

Не менее 9 российских боевых кораблей перекрыли украинскому флоту выход в Азовское море.

Как стало известно, украинский город Мариуполь оказался окружен девятью боевыми российскими кораблями - они заблокировали украинскому флоту выход в Азовское море.

Окружено несколько крупных портов с базирующимися в них боевым украинским флотом.

Телеграмм-канал «Записки охотника», ссылаясь на свои источники, уточнил, что имеются ввиду суда Каспийской флотилии ВМФ России, которые направляются в Черное море. Вместе с тем этот маневр Москвы ясно показал высоким военным чинам Украины возможность России сделать так, что в определенном случае украинские корабли могут вообще не выйти в Азовское море.

Также отмечается, что власти Киева решили провокацию не устраивать. Правда, стало известно, что они распорядились вывести корабли в Черное море с целью перехватить российскую Каспийскую флотилию. Но рисковать Украина, видимо, не собирается, поскольку власти понимают возможности России по захвату и уничтожению украинских кораблей. Об этом Киев ранее уже предупреждали.

Ранее сообщалось, что маневры украинских кораблей вынудили Москву перекрыть все подходы в Керченскому проливу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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