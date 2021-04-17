Девять боевых кораблей ВМФ России перекрыли украинскому флоту выход в Азовское море

Сегодня, 20:25

Image 16+
Девять боевых кораблей ВМФ России перекрыли украинскому флоту выход в Азовское море

Не менее 9 российских боевых кораблей перекрыли украинскому флоту выход в Азовское море.

Как стало известно, украинский город Мариуполь оказался окружен девятью боевыми российскими кораблями - они заблокировали украинскому флоту выход в Азовское море. 

Окружено несколько крупных портов с базирующимися в них боевым украинским флотом.


Телеграмм-канал «Записки охотника», ссылаясь на свои источники, уточнил, что имеются ввиду суда Каспийской флотилии ВМФ России, которые направляются в Черное море. Вместе с тем этот маневр Москвы ясно показал высоким военным чинам Украины возможность России сделать так, что в определенном случае украинские корабли могут вообще не выйти в Азовское море.

Также отмечается, что власти Киева решили провокацию не устраивать. Правда, стало известно, что они распорядились вывести корабли в Черное море с целью перехватить российскую Каспийскую флотилию. Но рисковать Украина, видимо, не собирается, поскольку власти понимают возможности России по захвату и уничтожению украинских кораблей. Об этом Киев ранее уже предупреждали.

Ранее сообщалось, что маневры украинских кораблей вынудили Москву перекрыть все подходы в Керченскому проливу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Применение российского дрона-камикадзе «Ланцет» в Сирии показали на видео

Сегодня, 15:35

Сивков заявил, что Тихоокеанский флот РФ не сможет защитить Курилы от захвата США и Японией

Сегодня, 12:25

Американская система ПРО будет беззащитной перед новым российским ракетным комплексом «Кедр»

Сегодня, 09:10

На юге РФ испытали комплекс «Поле-21», он способен создать непроницаемый купол помех в радиусе 50 километров

15-04-2021, 10:10

Российская ядерная торпеда «Посейдон» станет угрозой для всех американских городов, расположенных на побережьях

15-04-2021, 08:10

Турция успешно испытала собственные ракеты «воздух-воздух»

14-04-2021, 14:10

NI: Россия имеет преимущество над США на море

13-04-2021, 07:00

США обновят ПТРК из-за России

11-04-2021, 10:45

Баранец рассказал, как США пытались выкрасть секреты российских гиперзвуковых ракет

10-04-2021, 14:05

Армения планирует отказаться от российского вооружения в пользу оружия НАТО

6-04-2021, 09:00

Самолет-наблюдатель ВКС РФ замечен у границ Украины

5-04-2021, 19:25

Российские подводники смогли обмануть американскую авиацию в Черном море

4-04-2021, 17:45

В США анонсировали новый перехватчик, способный сбивать российские ракеты

3-04-2021, 21:55

Военная техника ВС США замечена у побережья Крыма

2-04-2021, 23:00

Российские военные отработали уничтожение турецкого флота у берегов Крыма

1-04-2021, 12:25

Генерал: Два американских стелса F-35 выполнят ту же задачу, что 20 истребителей четвертого поколения

30-03-2021, 11:15

Истребитель ВМС США F-35B поразил себя собственным боевым припасом

25-03-2021, 11:50

Defence 24: Россия создает в Черном море «волчью стаю»

22-03-2021, 16:55

Эксперт Коротченко: НАТО боится провоцировать Россию в Черном море

16-03-2021, 23:05

Опубликовано фото нового ядерного бронепоезда ВМС США

9-03-2021, 19:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров