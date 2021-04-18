Strategic Culture: военные провокации США будут чреваты опасными последствиями

Вчера, 22:55

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Strategic Culture: военные провокации США будут чреваты опасными последствиями

Учитывая суровые уроки истории, можно с большой долей вероятности предполагать, что военные провокации США будут чреваты опасными последствиями. Выходку военного атташе США по вопросам армии и обороны полковника Бриттани Стюарта подверг жесткой критике американский аналитик и военный журналист из США Мартин Сифф. Об этом сообщает «ПолитРоссия», ссылаясь на портал Strategic Culture.

Военная чиновница нашила на свою форму эмблему с черепом одной из украинских военных бригад. Такие действия официального лица, по мнению Сиффа, можно назвать безответственными и откровенно непристойными, свидетельствующими о ее невежестве. Ни один американский военнослужащий, подчеркнул журналист, не может носить иностранные знаки отличия, если на то не было соответствующих распоряжений департамента армии, военно-морских или военно-воздушных сил.

По мнению Сиффа, такой поступок Стюарт вызовет «ярость всех русских и украинцев, чьи деды и прадеды воевали или были убиты нацистами и их коллаборационистскими союзниками во время Второй мировой войны».


Журналист припомнил лишь одно исключение из правил, которое, тем не менее, носило печальный итог. Речь идет о добровольческой эскадрилье «Летающие тигры», воевавшей под командованием полковника Клэре Шеннолте в 1940-е годы. Тогда президент США Франклин Рузвельт одобрил, чтобы «Летающие тигры» сражались против Японии на стороне Китая. А через несколько месяцев после появления «Летающих тигров», Япония напала на Перл-Харбор, поскольку сделала вывод:

«... чтобы выжить, Япония должна атаковать США».

А ведь Украина даже не член НАТО или ЕС, у США перед ней - никаких обязательств. И, тем не менее, Вашингтон продолжает оказывать украинскому правительству военную поддержку. 
Действия Стюарта еще и на фоне острой ситуации на Донбассе, как считает эксперт, могут иметь серьезные последствия. Ведь еще во время президентства Обамы и Трампа было одобрено в рядах ВСУ представителей США.

«Вместо того чтобы послать пожарных и погасить опасное пламя ненависти и жажды войны, правительство США настойчиво посылало поджигателей, чтобы подлить бензин в костер. Но нужно понимать, что это пламя не останется локальным: оно может слишком легко разрастись и поглотить весь мир», – заключил Сифф.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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