Турецкие наемники захватывают земли курдов в Сирии

Как стало известно, в сирийском Африне начались военные операции по захвату курдских земель. Так, уже захвачены земли в районе Шие кантона Африн Северной Сирии. Руку к этому приложила группировка Султана Сулеймана Шаха, подчиняемая Сирийской национальной армии. Ее, в свою очередь, спонсирует Анкара. Об этом сообщает ИА REX, ссылаясь на Rudaw.

Издание сообщает, что, помимо захватов, стартовал так называемый «жилищный проект», который помогает размещать арабов и туркменов.

По некоторым данным, застройку захваченных у курдов земель ведет Благотворительный фонд «Ихсан»: здесь уже им строятся 247 жилых домов. Этот фонд известен своей активной благотворительной деятельностью в странах Африки.

На сегодня населенный ранее курдами район Шие теперь полностью под контролем протурецких группировок. Его территорию теперь заселяют арабы и туркмены, а население курдов здесь сократилось чуть ли не вдвое - до 55%.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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