Власти Нагорного Карабаха заявили об отсутствии мира с Азербайджаном

Сегодня, 22:15

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Власти Нагорного Карабаха заявили об отсутствии мира с Азербайджаном

Власти Нагорного Карабаха сообщили об отсутствии мира с Азербайджаном, передает агентство «Sputnik Армения».

«У нас есть враг, который 25 лет готовился воевать с нами. Определенная часть нашего общества полагала, что мы уже находимся в мире с ними, и вопрос решен. Но сегодня мира нет, перед нами враждебно настроенное государство с которым ведутся переговоры», - рассказал замдиректора Службы по чрезвычайным ситуациям НКР Борис Авакян.

С его слов, мирный договор между непризнанной республикой и Азербайджаном до сих пор не подписан. Переговоры с Азербайджаном могут продвинуться вперед исключительно в случае выполнения пункта трехстороннего заявления о возвращении пленных, подчеркнул Авакян. 

Напомним, Вторая карабахская война стартовала 27 сентября минувшего года. За полтора месяца ожесточенных боев Баку сумел вернуть под контроль большую часть своих территорий, которые были утеряны во время вооруженного конфликта в начале 90-ых годов.

Завершилась Вторая Карабахская 9 ноября трехсторонним заявлением о полном прекращении огня.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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