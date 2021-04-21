Аналог Су-57 ВВС США получил самый мощный в мире радар

Американский истребитель F-15EX Eagle II, считающийся аналогом российского Су-57, могут оборудовать самым мощным в мире радаром для данного типа самолетов. Об этом сообщает The Drive, передает Лента.Ру .

О планах модернизировать F-15EX Eagle II рассказал разработчик компании Raytheon Мишель Стычински.

Он объяснил, что новый радар AN/APG-82 с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) более эффективно, чем APG-82 противодействует различным угрозам, которые несут ракеты класса «воздух-воздух» и «земля-воздух». К тому же он более надежен и прост в обслуживании.

Официальное название F-15EX Eagle II получил в апреле на одном их мероприятий, которые проходили во Флориде на авиабазе Эглин.

В США называют F-15EX Eagle II самой совершенной версией F-15. Он сможет в тандеме использоваться с F-35 Lightning II в особо сложных миссиях.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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