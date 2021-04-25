В Минобороны Индии заявили о бесполезности российских Т-90 против китайских танков

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В Минобороны Индии заявили о бесполезности российских Т-90 против китайских танков
Наука и техника

Индия, страна, которая активно эксплуатирует российские танки Т-90, неожиданно начала жаловаться на их технические характеристики. Как оказалось, на данный момент они ее не вполне устраивают. Это же касается и танков другой модели - Т-72. Нью-Дели подумывает о том, чтобы заменить тяжелые машины легкими.

Индийское военное командование официально заявило, что российские танки Т-72 и Т-90 абсолютно бесполезны в горной местности, поэтому не могут использоваться войсками в ходе вооруженных столкновений на границе с Китаем или Пакистаном. Хотя ранее именно под выполнение этих задач боевые машины и были приняты на вооружение.

В Минобороны страны главной проблемой назвали проходимость тяжелых танков в горных районах, а также непосредственно сам процесс переброски боевых машин на такую местность. Поэтому сейчас в Индии подумывают о том, чтобы заменить тяжелые российские танки легкими «Спрут», которые для решения задач в горных районах, как считают в стране, подходят идеально.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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