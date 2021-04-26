Корабли ВМС США пытаются начать блокаду российской военно-морской базы в сирийском Тартусе

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Корабли ВМС США пытаются начать блокаду российской военно-морской базы в сирийском Тартусе
Сирия

Корабли ВМС США собираются приступить к полной блокаде военно-морской базы России в сирийском Тартусе. Об этом, ссылаясь на неназванные осведомленные средства массовой информации, сообщает агентство «Авиа.про».

По его сведениям, блокада российской военной базы в Сирии рассматривается американцами как ответ Москве на случай эскалации конфликта с Украиной. При этом утверждается, что США рассматривают возможность привлечения к операции и сил других стран-участниц НАТО.

Издание упоминает слова некоего украинского эксперта Владимира Кравченко, который уверяет, что именно из-за возможной блокировки российской базы два американских эсминца сейчас находятся неподалеку от Босфора, но в Черное море не направляются, поскольку в Средиземном море пользы от них может быть гораздо больше.


«Было бы неплохо, если бы наши западные партнеры приняли решение о временном развертывании в Черном море совместной операции по патрулированию морских путей в черноморские порты Украины. Но если США отказались от ранее заявленных планов отправить два ракетных эсминца в Черное море, аргументируя это желанием «избежать ненужной эскалации», Британия развернет в регионе два корабля, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной», - прокомментировал Кравченко.

Заметим, что версия «Авиа.про» о том, что США намерены заблокировать базу ВМФ РФ в Тартусе выглядит совершенно нереальной и «притянутой за уши», так как издание не располагает никакими убедительными доказательствами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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