Турция установит на ударные вертолеты ATAK-II украинские двигатели

Image 16+
Турция установит на ударные вертолеты ATAK-II украинские двигатели
Наука и техника

Турция установит на ударные вертолеты ATAK-II украинские двигатели. Генеральный директор компании TAI (Turkish Aerospace Industries) Темел Котиль в беседе с журналистами подтвердил о том, что странами подписано соглашение о поставках силовых установок. Он заверил, что проблем с предприятиями Украины, которую он нарек «братской» Турции страной, из-за эмбарго и санкций быть не должно, передает «Украинский военный портал».

Анкара остановила свой выбор на сотрудничестве с украинскими авиастроителями из-за отсутствия альтернативы. Известно, что сотрудничество с компаниями из Запада под угрозой. Особенно сейчас, когда новый клин, и без того в непростых отношениях Турции и Вашингтона, вбило заявление президента Джо Байдена о признании геноцида армян.


Разработка тяжелого ударного вертолета АТАК-II стартовала в 2019 году вскоре после того, как было подписано соглашение между SSB и TAI на реализацию программы Ag?r S?n?f Taarruz Helikopter, которым подразумевалось создание турецкого ударного тяжелого вертолета.

Серийный выпуск машин начнется с 2025 года, а первый полет должен состояться на год раньше.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Турция установит на ударные вертолеты ATAK-II украинские двигатели

Сегодня, 14:10

В Минобороны Индии заявили о бесполезности российских Т-90 против китайских танков

Вчера, 13:25

Soha: без новых танков Т-14 «Армата» и истребителей Су-57 Россия не сможет защитить Крым

23-04-2021, 19:30

Турция показала уничтожение российского ЗРПК «Панцирь-С» и БТР-80 беспилотником Bayraktar AKINCI

23-04-2021, 13:50

The National Interest: российская ТОС-1 «Буратино» способна уничтожить целые города

22-04-2021, 17:05

Французский Capital: российский «Посейдон» сможет вызвать гигантское радиоактивное цунами

21-04-2021, 11:00

Аналог Су-57 ВВС США получил самый мощный в мире радар

21-04-2021, 10:35

Девять боевых кораблей ВМФ России перекрыли украинскому флоту выход в Азовское море

17-04-2021, 20:25

Применение российского дрона-камикадзе «Ланцет» в Сирии показали на видео

17-04-2021, 15:35

Сивков заявил, что Тихоокеанский флот РФ не сможет защитить Курилы от захвата США и Японией

17-04-2021, 12:25

Американская система ПРО будет беззащитной перед новым российским ракетным комплексом «Кедр»

17-04-2021, 09:10

На юге РФ испытали комплекс «Поле-21», он способен создать непроницаемый купол помех в радиусе 50 километров

15-04-2021, 10:10

Российская ядерная торпеда «Посейдон» станет угрозой для всех американских городов, расположенных на побережьях

15-04-2021, 08:10

Турция успешно испытала собственные ракеты «воздух-воздух»

14-04-2021, 14:10

NI: Россия имеет преимущество над США на море

13-04-2021, 07:00

США обновят ПТРК из-за России

11-04-2021, 10:45

Баранец рассказал, как США пытались выкрасть секреты российских гиперзвуковых ракет

10-04-2021, 14:05

Армения планирует отказаться от российского вооружения в пользу оружия НАТО

6-04-2021, 09:00

Самолет-наблюдатель ВКС РФ замечен у границ Украины

5-04-2021, 19:25

Российские подводники смогли обмануть американскую авиацию в Черном море

4-04-2021, 17:45

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Грымчак: Два эсминца ВМС США одним залпом уничтожат весь Черноморский флот РФ
  • 24-04-2021, 19:15

Грымчак: Два эсминца ВМС США одним залпом уничтожат весь Черноморский флот РФ

Бывший заместитель Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак оценил шансы кораблей Черноморского флота России против

Корабли ВМС США пытаются начать блокаду российской военно-морской базы в сирийском Тартусе
  • Сегодня, 08:50

Корабли ВМС США пытаются начать блокаду российской военно-морской базы в сирийском Тартусе

Корабли ВМС США собираются приступить к полной блокаде военно-морской базы России в сирийском Тартусе. Об этом, ссылаясь на неназванные осведомленные

Показаны последствия применения российских комплексов РЭБ в Донбассе
  • 24-04-2021, 11:45

Показаны последствия применения российских комплексов РЭБ в Донбассе

За все время эскалации конфликта в Донбассе впервые показаны свидетельства и последствия от применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ)

Atlantico: Украину от войны с Россией спасло обещание Путина Байдену
  • Сегодня, 14:55

Atlantico: Украину от войны с Россией спасло обещание Путина Байдену

Украина была в шаге от крупномасштабной войны с Россией, поскольку Москва продолжала стягивать войска к ее границе. Однако Киеву повезло, считает

В Минобороны Индии заявили о бесполезности российских Т-90 против китайских танков
  • Вчера, 13:25

В Минобороны Индии заявили о бесполезности российских Т-90 против китайских танков

Индия, страна, которая активно эксплуатирует российские танки Т-90, неожиданно начала жаловаться на их технические характеристики. Как оказалось, на

Россия могла применить против американских военных в Сирии секретное вооружение
  • 24-04-2021, 12:25

Россия могла применить против американских военных в Сирии секретное вооружение

В США приступили к расследованию по факту применения в Сирии неизвестного импульсного вооружения против американских военнослужащих. Подозреваемым

Новости партнеров
Новости партнеров
Soha: без новых танков Т-14 «Армата» и истребителей Су-57 Россия не сможет защитить Крым
  • 23-04-2021, 19:30

Soha: без новых танков Т-14 «Армата» и истребителей Су-57 Россия не сможет защитить Крым

Военный обозревателя Бао Лама из вьетнамского издания Soha высказал свою точку зрения относительно сложностей перевооружения российской армии. По его

В Китае предполагают, что НАТО готовит масштабную атаку на восточные регионы России
  • 24-04-2021, 08:20

В Китае предполагают, что НАТО готовит масштабную атаку на восточные регионы России

Аналитики из Китая предполагают, что провокации НАТО у западных границ России являются отвлекающим маневром. По их мнению, Североатлантический альянс

После отвода российских военных, ВС Украины обрушили на ДНР и ЛНР мощнейшие удары
  • 24-04-2021, 11:15

После отвода российских военных, ВС Украины обрушили на ДНР и ЛНР мощнейшие удары

Украинские военные усилили обстрелы позиций ополченцев самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР после отвода российских войск от границы с Украиной.

Турция устроила военную провокацию близ побережья Крыма
  • Вчера, 10:15

Турция устроила военную провокацию близ побережья Крыма

Турция впервые решилась пойти на серьезнейшую провокацию близ побережья полуострова Крым. Анкара отправила свой военный самолет для проведения