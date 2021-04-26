Турция установит на ударные вертолеты ATAK-II украинские двигатели. Генеральный директор компании TAI (Turkish Aerospace Industries) Темел Котиль в беседе с журналистами подтвердил о том, что странами подписано соглашение о поставках силовых установок. Он заверил, что проблем с предприятиями Украины, которую он нарек «братской» Турции страной, из-за эмбарго и санкций быть не должно, передает «Украинский военный портал».

Анкара остановила свой выбор на сотрудничестве с украинскими авиастроителями из-за отсутствия альтернативы. Известно, что сотрудничество с компаниями из Запада под угрозой. Особенно сейчас, когда новый клин, и без того в непростых отношениях Турции и Вашингтона, вбило заявление президента Джо Байдена о признании геноцида армян.

Разработка тяжелого ударного вертолета АТАК-II стартовала в 2019 году вскоре после того, как было подписано соглашение между SSB и TAI на реализацию программы Ag?r S?n?f Taarruz Helikopter, которым подразумевалось создание турецкого ударного тяжелого вертолета.

Серийный выпуск машин начнется с 2025 года, а первый полет должен состояться на год раньше.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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