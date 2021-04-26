Atlantico: Украину от войны с Россией спасло обещание Путина Байдену

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Atlantico: Украину от войны с Россией спасло обещание Путина Байдену
В Мире

Украина была в шаге от крупномасштабной войны с Россией, поскольку Москва продолжала стягивать войска к ее границе. Однако Киеву повезло, считает аналитик Вячеслав Авьюцкий, намекая на состоявшийся телефонный разговор президентов США и России, в ходе которого американский лидер взял с российского важное обещание. Об этом пишет французское издание Atlantico.

Угроза реальной войны на территории Украины в последние недели буквально витала в воздухе, ней была «пропитана» вся атмосфера на границе, хотя сам вооруженный конфликт в Донбассе обострился еще вначале года.

Напряжение достигло максимального градуса только тогда, когда Россия, прикрываясь военными учениями, начала сосредотачивать технику и войска близ границы с соседней страной. По этому же пути пошел и Киев, который также направил свои войска.

Снятию напряжения не способствовало и решение Вашингтона отправить в Черное море два своих эсминца. Благо, в последний момент у них хватило ума «тормознуть» корабли и отправить их в Средиземноморье.

Планы США изменились после телефонного разговора Байдена и Путина, отмечается в статье.


«Возможно, Байден спросил, не планирует ли Путин вторжение в Украину. Видимо, Путин сказал ему, что нет», – рассуждают просто о сложном в Atlantico.

Вероятно, Байден и Путин обменялись какими-то обещаниями. Как бы то ни было, но Вашингтон сделал первый шаг и развернул свои эсминцы. Вскоре после этого последовал приказ Шойгу о возвращении войск в места постоянной дислокации после учений.

Таким образом, напряжение вокруг ситуации с Украиной начало понемногу спадать.

Беседа Путина и Байдена состоялась по инициативе Вашингтона 13 апреля. Хозяин Белого дома предложил устроить двусторонний саммит на территории третьей страны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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