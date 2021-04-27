Армия России остановила бои на востоке Сирии

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Армия России остановила бои на востоке Сирии
Сирия

Российская армия вошла в зону ожесточенных боев в северо-восточном регионе Сирии. За безопасность в районе Эль-Камышлы отвечают военно-космические силы России и военная полиция. Об этом сообщает «Rusvesna».

Как сообщается, в сирийском районе Тай населенного пункта Эль-Камышлы провинции Хасеке обстановка начинает стабилизироваться благодаря активному участию Центра по примирению, принадлежащего РФ.

Напомним, что боестолкновения в районе Тай начались 21 апреля. И если до начала военных действий на его территории проживало около 6 тысяч сирийских граждан, то теперь осталось менее 2 тысяч человек. Остальные вынуждены были покинуть район ради собственной безопасности.


Стоит обратить внимание, что благодаря договоренностям, которые удалось достигнуть российской стороне с курдами, мирные жители смогли вернуться в свои дома на юге, юго-западе и юго-востоке города Эль-Камышлы.

Кроме того, в этом районе активно контролируется соблюдение режима прекращения огня. Для этого местность патрулируют совместно представители Сирии, российских и курдских сил.

Также город Камышлы патрулируется с воздуха. За это отвечают силы армейской авиации военно-космических сил России.

На данный момент боестолкновения остановлены. Стороны обязались соблюдать договоренности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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