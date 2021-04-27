После разгрома Россией позиций наемников Турция не совершила ни одного нападения на сирийские войска

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После разгрома Россией позиций наемников Турция не совершила ни одного нападения на сирийские войска
Сирия

После того, как ВКС РФ мощными ударами разгромили позиции протурецких джихадистов на севере Сирии, в стране не было зафиксировано ни единого нападения на силы сирийской правительственной армии. Так российские военные «поставили на место Эрдогана», пишет Avia.pro.

Ранее РФ мощными ударами на севере страны сумела уничтожить, по некоторым данным, несколько сотен наемников Анкары, а также поставленную Турцией военную технику. Силы ВКС РФ начали готовиться к очередному удару - бить собирались по остаткам протурецких боевиков.


Однако случилось неожиданное. После разгрома Турция и подвластные ей наемники перестали устраивать провокации в отношении российских и сирийских военных. Особенно сильно они притихли после того, как на сирийско-турецкой границе был обнаружен большой подземный тоннель, который служил хранилищем. Там Анкара прятала более сотни новых танков, а также бронеавтомобили и различное оружие.

На текущий момент Турция и ее силы целиком и полностью сосредоточены на курдах, отмечает издание.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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