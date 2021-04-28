ВКС РФ активно атакуют ИГИЛ в пустыне Сирии

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ВКС РФ активно атакуют ИГИЛ в пустыне Сирии
Сирия

Авиация ВКС РФ в Сирии активно атакует позиции Исламского Государства (террористическая организация, запрещена в России). Удары с воздуха наносятся по подземным укрытиям и огневым позициям террористов в пустыне САР.

Неправительственная организация «Сирийская обсерватория прав человека» (SOHR), штаб-квартира которой располагается в Лондоне, сообщает, что с утра вторника по горному хребту Аль-Бишри (провинция Дейр-эз-Зор) и пустынной местности в Ракке ВКС России осуществили не менее 15 бомбардировок.


Этому, как утверждается, предшествовало нападение террористов на позиции САА и ополченцев, поддерживаемых Ираном, на востоке Дейр-эз-Зор. В результате атаки и последующего боестолкновения в Аль-Тайарат погибли три бойца правительственной армии САР, еще несколько человек были ранены.

Бои велись близ района Аль-Мазаре. Именно там дислоцируются проиранские ополченцы.

Добавим, что РФ продолжает масштабную зачистку Сирии от террористических элементов. В течение недели российской авиации удалось истребить несколько сотен боевиков.

Минобороны РФ 19 апреля отчиталось об уничтожении до 200 боевиков. Они погибли в ходе авиаударов по объектам к северо-востоку от Тадмора.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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