Американский беспилотный вертолет MQ-8B врезался в борт корабля ВМС США Charleston и затонул

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Американский беспилотный вертолет MQ-8B врезался в борт корабля ВМС США Charleston и затонул
Наука и техника

Инцидент с участием американского беспилотного вертолета MQ-8B Fire Scout произошел в зоне ответственности 3 флота ВМС США. По данным военных обозревателей США, БПЛА врезался в борт корабля Charleston (LCS-18), с палубы которого он осуществлял взлет. Инцидент произошел в восточной части Тихого океана.

Указывается, что после столкновения с бортом корабля, многоцелевой беспилотный летательный аппарат MQ-8 Fire Scout упал в море — на данный момент изучается возможность проведения мероприятий по извлечению БПЛА из воды. Эксперты указывают, что с вероятностью в 90% затонувший беспилотный вертолет не подлежит восстановлению — помимо того, что он получил серьезные повреждения после того, как ударился о борт корабля, давление толщи воды и полное залитие морской воды однозначно вывело из строя систему электроснабжения.


Известно, что в результате инцидента никто не пострадал, и специальная комиссия продолжает осуществлять проверку тех повреждений, которые мог получить корабль США Charleston. Известно, что данный инцидент с падением беспилотного вертолета MQ-8B Fire Scout является далеко не первым — 6 апреля 2012 года на севере Афганистана разбился один из трёх направленных в страну MQ-8B, после этого происшествия 10 апреля 2012 года командование ВВС США официально приостановило полёты аппаратов MQ-8B.

20 июня 2011 года такой же беспилотный вертолет MQ-8B Fire Scout разбился при выполнении маневра во время интервенции НАТО в Ливию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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