Турция продолжает нарушать достигнутые с Россией соглашения по Идлибу.

Несколько часов назад Анкара, которая, по некоторой информации, готовит масштабные удары по позициям САА посредством подконтрольных ей боевиков, попыталась получить свежие разведданные, а также выполнить корректировку ударов артиллерии по позициям курдов.

С этой целью в небе на севере САР, вопреки договоренностям с РФ, появились сразу пять ударно-разведывательных беспилотников Bayraktar TB2.

Российские военнослужащие в Сирии тут же включились в работу и сорвали миссию турецких дронов. Есть сведения о том, что были задействованы системы радиоэлектронной борьбы, которые буквально оглушили и дезориентировали БПЛА.

На это указывают переданные в эфир дронами коды, указывающие на потерю связи и нарушенную работу системы глобального позиционирования GPS.

Заметим, что на сегодня российские средства РЭБ в Сирии стали самым эффективным средством противодействия турецким беспилотникам, которые, как лихо ранее заявляли в Анкаре, США и на Украине, не боятся российских средств ПВО, а, особенно, «Панцирей», поскольку якобы преуспели в их уничтожении на территории САР и в Ливии.

Добавим, что в Сирии есть «Красуха-4», но доказательствами о том, что именно эта система помешала турецким дронам выполнить свои задачи, мы пока не располагаем.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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