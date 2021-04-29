Опубликовано видео неудачного запуска ракеты «Калибр» с борта фрегата ВМФ РФ

В Сети опубликованы видеокадры, снятые с воздуха в ходе учений фрегата «Маршал Шапошников», который после модернизации получил крылатые ракеты «Калибр» в качестве вооружений. Пуски этих ракет из вертикальных установок и осуществлял боевой корабль в ходе учений.

В кадрах запечатлен момент неудачного запуска «Калибра». Так, можно увидеть, как ракета вышла из вертикальной пусковой установки, поднялась на высоту в несколько десятков метров, но не смогла отправиться для поражения цели. Началось вертикальное движение с вращением, после чего произошла вспышка, и развалившаяся на части ракета рухнула в воду.

После этого на морской глади стало заметно пятно, продолжилось горение, были видны вспышки. «Маршал Шапошников» от места падения ракеты отошел, пишет Военное обозрение.

О том, когда именно был осуществлен нештатный ракетный пуск с борта российского боевого корабля, не сообщается.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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