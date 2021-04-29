Аналитик рассказал о причинах вброса о российской базе в Судане

Автор военно-политического Telegram-канала Astra Militarum рассказал, кому выгодно появление фейков о военной базе России в Судане.

Геополитические конкуренты России желают иметь такой же пункт базирования в Красном море, поэтому стремятся помешать появлению там российской базы ВМФ, пишет Astra Militarum. Для этих целей публикуются фейки о приостановке соглашения о строительстве базы, достигнутого между Россией и Суданом.

Вброс появился в нескольких иностранных СМИ и был оперативно опровергнут российским посольством в Судане. Дипломаты подчеркнули, что такие утверждения делаются с целью навредить дружественным отношениям двух стран.

«Создание таких баз говорит о величии страны, потому что позволяет расширять зону влияния и интересов. Я думаю, аналогичные фейки будут появляться и в будущем», — прогнозирует автор Telegram-канала.

Тактическое размещение подобных пунктов дает возможность в кратчайшие сроки переместить военные силы к потенциальной точке угрозы. Достижение договоренностей о военно-техническом сотрудничестве также расширяет экономический потенциал России.

Расположение зарубежных военных баз имеет огромное значение для страны, которая намерена соответствовать статусу великой державы.

«К сожалению, после развала Советского Союза Россия в этом отношении значительно уступает другим постоянным членам Совета Безопасности ООН – США, Великобритании, Франции и Китаю. Но мы видим, что Министерство обороны делает все для того, чтобы изменить эту ситуацию, и вернуть величие нашей страны, например, договариваясь о создании базы в Судане», — пишет Astra Militarum.

Указ о создании базы был подписан в ноябре 2020 года президентом России Владимиром Путиным. Соглашение предусматривает безвозмездное предоставление Суданом участка земли, на котором будет размещен пункт материально-технического обеспечения. У его причала одновременно может находится четыре корабля ВМФ РФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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