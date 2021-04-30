В Сирии ВКС России подняты в воздух в ожидании удара врага

Обстановка на северо-западе Сирии заметно ухудшилась. Бандформирования готовятся нанести мощный удар из зоны деэскалации Идлиб.

ВКС России подняты в воздух и готовы заставить соблюдать режим перемирия. Протурецкие формирования неспособны контролировать ситуацию в Идлибской зоне деэскалации.

Радикалы противостоят попыткам протурецких боевиков вытеснить их из контролируемых районов. В этом регионе боестолкновения происходят каждый день. Сообщается, что вчера в районе Баксария, что в 30 км от Идлиба, группировка «Хурас ад-Дин» в составе пятнадцати боевиков совершила нападение на блокпост ВС Турции. Джихадистские группировки укрепили свои позиции и теперь готовы противостоять и протурецким боевиками, и бойцам Сирийской арабской армии.

Полевые командиры запрещенных в России террористических организаций «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» вынашивают планы проведения провокаций против правительственных сил на юге. Известно, что в район Кнедда в 40 км от Идлиба стянута военная техника - пикапы с РСЗО и грузовики с боеприпасами.

Туда же переброшено около 300 боевиков. Террористы продолжают доставку вооружения и боеприпасов. К позиции банд в районы Клейдин, Фатира и Бнин, переброшены 120-мм минометы, боеприпасы к реактивным системам кустарного производства и тяжелая техника пишет Русская весна.

Единственным препятствием для боевиков являются перебои со снабжением из-за приостановки работы пограничного перехода «Баб-эль-Хава» в связи с карантинными мероприятиями.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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