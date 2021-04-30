Турецкую базу на севере Сирии атаковал неопознанный самолет

В провинции Ракка на севере Сирии подверглась бомбардировке неизвестным самолетом военная база, принадлежащая Вооруженным силам Турции. Об этом сегодня, в пятницу, 30 апреля, сообщают арабские СМИ.

Телеканал RT Arabic, ссылаясь на обнародованный курдской службой новостей Hawar пресс-релиз, передал, что неизвестный самолет ударил по окраине Айн-Иссы вечером в четверг. Подробности налета с воздуха не сообщаются. Также нет сведений о жертвах, раненых и разрушениях.

Последние несколько месяцев военнослужащие Турции и их союзники из Сирийской национальной армии (СНА) проводят поблизости Айн-Иссы в Ракке наступательную операцию против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), которые поддерживаются Соединенными Штатами. В марте Анкара впервые после завершения в октябре 2019 года операции «Источник мира» впервые нанесла удары по их позициям.

В Министерстве обороны Турции атаку неопознанного самолета вечером 29 апреля пока не прокомментировали.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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