ВКС РФ в Сирии на границе с Турцией дезориентировали и ослепили боевиков ФОТАБами

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ВКС РФ в Сирии на границе с Турцией дезориентировали и ослепили боевиков ФОТАБами
Сирия

ВКС России в Сирии на границе с Турцией в качестве помощи Анкаре применили против боевиков нечасто используемые фотоосветительные бомбы. Применялись они в темное время суток.

Турция, невзирая на договоренности с Россией, так и не сумела искоренить террористические группировки в провинции Идлиб. Боевики на северо-востоке САР, в идлибской зоне деэскалации, продолжают наращивать свои силы. Протурецким силам не удается успешно бороться с радикалами из «Хурас ад-Дин», «Ансар ат-Таухид», «Хайят-Тахрир-аш-Шам» (террористические организации, деятельность которых в России запрещена).

28 апреля они совершили две диверсии в Инкзик и Эль-Кур. В результате  трое погибли, а еще восемь человек 8-й бригады Национальной сирийской армии были ранены. 29 апреля произошло нападение на опорный пункт Сирийской национальной армии в Туум. Есть погибшие и раненые.


Примеров множество. В первую очередь потому, что в центральной части зоны деэскалации Идлиб выполнение противодиверсионных мер протурецкими боевиками, как отмечает Русская весна, носит исключительно формальный характер. По сути, они ничего не могут противопоставить радикалам.

Россия, которая стремится выполнять договоренности с Анкарой, после получения разведданных о серии планирующихся диверсий решила прийти Анкаре на помощь. 

Дабы демаскировать отряды боевиков-радикалов, боевая авиация ВКС РФ в ночь на 30 апреля у сирийско-турецкой границы, близ населенных пунктов Хербет-Эль-Арус и Шуаргет-эль-Арз, применила ФОТАБы - фотоосветительные бомбы. 

После того, как боеприпасы сдетонировали, боевики были поражены невероятно мощными вспышками - глухая ночь внезапно стала ясным днем, ибо одна такая бомба способна создать вспышку с силой света более 2 млрд кандел (для понимания, люминесцентная лампа — 120 кандел).

По данным издания Красная весна, часть джихадистов в результате применения ФОТАБов была ослеплена и лишилась зрения, а остальные - дезориентированы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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