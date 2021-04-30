Болгария и Чехия продали Сирии и Йемену вооружений на 2 млрд евро

В последнюю неделю СМИ смакуют выдвинутые Чехией и Болгарией обвинения российских спецслужб в подрыве складов с боеприпасами, предназначенными для Украины и Грузии. Однако мировая общественность почему-то в упор и в течение длительного времени не замечают, что болгарское и чешское вооружение безо всяких препятствий и ЧП поставляется на войну в Сирию и Йемен.

Издание EADaily подсчитало, сколько страны заработали на поставках оружия и боеприпасов сирийским джихадистам и коалиционным войскам в Йемене.

«Арабская весна» в Сирии стартовала еще в 2011 году, но полномасштабная война там началась вестись спустя два года, когда в САР пришли «Аль-Каида» и ИГИЛ (террористические организации, деятельность которых в РФ запрещена). Война в Йемене началась после вторжения войск арабских стран во главе с саудитами в 2015 году.

Активные бои в обеих странах продолжались до 2019 года.

На 2013?2018 годы и приходится резкий экспорт вооружений Болгарией и Чехией в Соединенные Штаты и Саудовскую Аравию, которые затем переправляли их в Сирию и Йемен.





Только по официальным данным Министерств экономики Болгарии и промышленности и торговли Чехии две страны в течение шести лет поставили САР и Йемену вооружений почти на 2 млрд евро.

До 2013 года американцы у Чехии и Болгарии закупали очень мало вооружений, а саудиты так вообще не совершали закупок. Но ситуация изменилась в 2013-ом, когда в Сирии начали вестись ожесточенные бои.

«В 2013 году американские компании закупили в Болгарии военной продукции на 22 млн евро, а в 2017 году довели закупки до 115 млн евро. Саудовская Аравия в свою очередь начала с 28,9 млн евро в 2014 году и достигла максимального импорта в 2017 году — 416 млн евро», - пишетEADaily.

Так какое же оружие поставляли болгары и чехи американцам и саудитам для САР и Йемена?

Преимущественно, речь идет о стрелковом оружии, переносных ракетных комплексах и боеприпасах, «Градах».

Вашингтон и Эр-Рияд в течение шести лет совершили закупки вооружений в Болгарии на общую сумму около 1,4 млрд евро. Для того, чтобы уловить масштабы поставок, следует знать, что это треть всего болгарского экспорта в 2013-2018.

Чехия за этот же период выручила более 500 млн евро...

Болгария и Чехия формально ничего не нарушили и предъявить им обвинения в чем-то невозможно. Ответственность, в первую очередь, они несут моральную. В этих странах прекрасно отдавали себе отчет, почему Сирии и Йемену необходимо сделанное в Союзе оружие, которое, к слову, армии самих этих государств уже давно не используют. Но, вероятно, Софию и Прагу не интересует, что за годы войн в Сирии и Йемене погибло более 700 тыс. человек.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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