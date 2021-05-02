Западные страны противодействуют России в Судане информационной войной

США совместно с западными партнерами, узнав о планах Москвы возвести пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в Судане, устроили информационную провокацию, чтобы сформировать негативное отношение к проекту.

Об этом заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев, комментируя распространенные прозападными СМИ утверждения о якобы «заморозке» соглашения между РФ и африканской республикой, касательно военной базы на берегу Красного моря.

«Формируется целая информационная кампания со стороны США в отношении пункта. Надо ее рассматривать как часть антироссийской информационной войны, которая развернута как со стороны США, так и коллективного Запада», — сказал политолог.

По его словам, Москва и Хартум не подтверждали приостановку реализации проекта. Причем, посольство РФ в Судане не только опровергло утверждения изданий, но и напомнило, что соглашение вступает в силу только после ратификации обеими сторонами.

«Американская сторона пока ведет против нашей базы информационно-психологическую войну и старается сформировать общественное мнение. Это четко показывает, что США очень серьезно готовы противодействовать созданию пункта, понимая, что это будет укреплением геополитических позиций России», — считает Александр Перенджиев.

Политолог объяснил, что РФ, как великая держава, действует согласно национальным интересам, поэтому расширяет геополитическое влияние в Африке. Западные страны, включая США, понимают, что российская военная база в Судане поможет Москве укрепить позиции на континенте, поэтому провоцируют конфликт заявлениями о «приостановке» соглашения.

В декабре Минобороны РФ по указу президента Владимира Путина подписало с Хартумом соответствующий документ еще в декабре 2020 года. Москва сможет одновременно разместить там до четырех кораблей и 300 военнослужащих.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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