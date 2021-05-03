Новая китайская подлодка получила ракету для поражения целей по всей площади США

В Китае создали стратегическую атомную подводную лодку, которая будет нести ракету, способную поразить цели по всей площади США.

Об этом пишет издание South China Morning Post со ссылкой на военные источники.

30 апреля по случаю 72-й годовщины образования ВМС Народно-освободительной армии Китая, была представлена субмарина проекта 094A «Цзинь», способная нести новейшие твердотопливные межконтинентальные ракеты JL-3. Дальность полета этих ракет может достигать 12 тыс. километров.

Эксперты объясняют, что подводная лодка проекта 094А – это модернизированная версия типа 094. Модернизация позволила снизить шумность подводной лодки, изменив ее гидрокинетическую и турбулентную системы. После таких изменений субмарина может нести ракеты JL-3.

На вооружении ВМС НОАК уже шесть субмарин проекта 094 в различных модификациях. В Китае планируют построить еще две подлодки такого типа, чтобы заменить устаревшие субмарины проекта 092.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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