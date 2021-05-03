Турецкие военные самолеты дважды за сутки устроили провокацию у границ России

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Турецкие военные самолеты дважды за сутки устроили провокацию у границ России
В Мире

Турецкие военные самолеты дважды за последние сутки устроили  провокации у российских границ. Так,  несколько часов назад турецкий самолет радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки взял курс в направлении Крыма, после чего направился в сторону восточного побережье Черного моря. Борт подошел чрезвычайно близко к российским рубежам. Через несколько часов этот же  самолет ATR 72-600TMPA с позывным MARTI29 повторил  разведывательную операцию у границ РФ.

Не исключено,  что турецкие военные действовали в совместности с американцами, так как в это же время в воздухе также находились разведывательные самолеты ВВС США. Цель выполнения этих полетов пока неизвестна. Возможно,  в планы Анкары  входила не только разведывательная миссия.


Судя по всему, турки пытались помешать работе российских военных кораблей, которые  сопровождали в Черном море американское судно береговой охраны, которое прибыло к берегам Грузии, пишет avia.pro

Между тем эксперты отмечают, что участившиеся провокации, устраиваемые Турции против России, могут вызвать негативные  последствия для Анкары.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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