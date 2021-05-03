Турецкие военные самолеты дважды за сутки устроили провокацию у границ России

Турецкие военные самолеты дважды за последние сутки устроили провокации у российских границ. Так, несколько часов назад турецкий самолет радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки взял курс в направлении Крыма, после чего направился в сторону восточного побережье Черного моря. Борт подошел чрезвычайно близко к российским рубежам. Через несколько часов этот же самолет ATR 72-600TMPA с позывным MARTI29 повторил разведывательную операцию у границ РФ.

Не исключено, что турецкие военные действовали в совместности с американцами, так как в это же время в воздухе также находились разведывательные самолеты ВВС США. Цель выполнения этих полетов пока неизвестна. Возможно, в планы Анкары входила не только разведывательная миссия.



Судя по всему, турки пытались помешать работе российских военных кораблей, которые сопровождали в Черном море американское судно береговой охраны, которое прибыло к берегам Грузии, пишет avia.pro

Между тем эксперты отмечают, что участившиеся провокации, устраиваемые Турции против России, могут вызвать негативные последствия для Анкары.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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