В районе базы ВМФ России в Сирии прогремели мощные взрывы

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В районе базы ВМФ России в Сирии прогремели мощные взрывы
Сирия

В районе базы ВМФ России в Сирии прогремели минимум два мощных взрыва.

Как стало известно, примерно около одиннадцати часов вечера 3 мая поблизости от российской военной базы в сирийском Тартусе прогремело несколько мощных взрывов. По словам очевидцев, взрывы произошли на юге города, со стороны Ливии. Очевидцы из местных жителей услышали как минимум два. Что это были за взрывы и по какой причине - не уточняется, однако не исключается возможность очередной атаки воздушных сил Израиля. 

По данным экспертов,  агрессия могла быть направлена или против сирийских военных, или против иранского морского судна.


«Несколько минут назад прогремели минимум два мощных взрыва, в результате чего в доме сотряслись стены, при этом, взрывы были слышны по всему Тартусу», - сообщают местные жители в соцсетях.

Отметим, что на протяжении последней недели у сирийских границ фиксировалась аномально активная деятельность разведывательной и боевой авиации Израиля. Поэтому версия о новых ударах ЦАХАЛ кажется довольно вероятной. Хотя с другой стороны, рисковать и атаковать район, где базируются российские военные, Израиль бы не стал.

На данный момент комментариев по поводу инцидента ни со стороны сирийских властей, ни со стороны российских военных не поступало. Как не было и другой официальной информации относительно взрывов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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