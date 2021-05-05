Heritage Foundation: Украина должна ускоренно получить военные корабли США класса Cyclon

Вскоре после того, как Соединенные Штаты и Великобритания объявили о своих планах направить в Черное море свои боевые суда, Россия решилась пойти на
Корабли НАТО направляются в сторону Крыма, а также к российским базам в Сирии. Информационный ресурс Аvia.pro сообщает, что возглавил группировку
Турецкие военные самолеты дважды за последние сутки устроили провокации у российских границ. Так, несколько часов назад турецкий самолет
Наблюдатели, которые регулярно мониторят обстановку на Донбассе, отмечают: ополченцы ЛДНР перебросили к линии разграничения порядка 650 танков. По их
В районе базы ВМФ России в Сирии прогремели минимум два мощных взрыва. Как стало известно, примерно около одиннадцати часов вечера 3 мая поблизости
Польша для сдерживания России развернула на Балтийском море противокорабельные ракеты Naval Strike Missile (NSM). Эти ракеты были разработаны в
В ходе вооружённого конфликта на линии разграничения между Таджикистаном и Киргизией были использованы боевые вертолеты Таджикистана. Причем удары
Пентагон перебрасывает в Европу усиленные опергруппы, в том числе многодоменное оперативное подразделение Multi-DomainTask Force, которое способно
США совместно с западными партнерами, узнав о планах Москвы возвести пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в
Белый дом в рамках закона о свободе информации (FOIA) предоставил информацию о правилах нанесения ударов вне боевых зон на территориях других стран,
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