Heritage Foundation: Украина должна ускоренно получить военные корабли США класса Cyclon

Сотрудниками аналитического центра Heritage Foundation были озвучены выводы по поводу роли США в обеспечении безопасности в Черном и Азовском морях.

Один из пунктов гласил, что Украина должна ускоренно получить военные корабли США класса Cyclon: США должны ей в этом помочь, учитывая обострение ситуации в Азовском и Черном морях. Также США должны помочь и с катерами.

Причем, в докладе подчеркивается, что обеспечить полную безопасность в Черном море должны именно США и НАТО.

Аналитики уточнили, что корабли класса Cyclon из резервов США, в которых они сейчас «пылятся», можно передать в пользование Украине. Их и в перспективе - БПЛА там будут использовать для защиты территории.





Корабли Cyclon длиной в 54 метра, вооруженные пушками и ракетами, в настоящее время рассматриваются среди важнейших кораблей флота США. Они также являются одними из самых дешевых - каждый обошелся в 20 миллионов долларов на время приобретениях в начале 90-х.

Корабли класса Cyclon, способные переносить пушки и ракеты, по мнению аналитиков, можно будет оснастить украинскими ракетами «Нептун».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей