Представители центральноафриканского общественного движения Talitha Koum осудили тон статьи французского издания RFI о российских военных инструкторах. Координатор движения Блез Дидасьен Косимачи объявил необоснованными заявления, выдвинутые рядом экспертов ООН.

Российские инструкторы в Центральноафриканской Республике занимаются подготовкой личного состава национальной армии FACA. В своих публикациях RFI обвиняет правительственные войска и российских военнослужащих в многочисленных преступлениях. Предполагаемые доказательства не приводятся — они закрыты для широкой публики.

Блез Дидасьен Косимачи указал на очевидную связь между французскими изданием и миссией ООН в ЦАР (МИНУСКА). Движение Talitha Koum объявило RFI «наемниками МИНУСКА».

«А мы знаем: что говорит МИНУСКА — то говорит Франция», — заявил Косимачи.

Российские военные инструкторы сыграли важную роль в ЦАР — повышение уровня боевой подготовки позволило FARC разгромить несколько крупных оплотов боевиков в стране и обеспечить спокойное проведение президентских выборов в стране. На выборах победил Фостен-Арканж Туадера, который продолжил курс на сотрудничество с Россией и последовательное объединение страны.

Глава «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов подчеркнул, что в ЦАР будут предприняты меры для обеспечения информационной безопасности. Военные советники должны быть готовы ответить на подобные информационные вбросы.

«СОМБ примет все возможные юридические меры для противодействия информационному бандитизму, и мы победим, потому что бандитизм, который был в ЦАР, обученные нами бойцы FACA уже победили», — подчеркнул Иванов.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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