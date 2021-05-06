Российский флот подготовил ловушку для кораблей США в Балтийском и Средиземных морях

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Российский флот подготовил ловушку для кораблей США в Балтийском и Средиземных морях
В Мире

Боевые корабли США идут в ловушку российского флота в Балтийском и Средиземном морях.

Военные корабли США могут оказаться в опасной ловушке на побережье Балтийского моря, в которую их «заманивают» ВС России. Американские суда, которые рискнут подплыть поближе к Санкт-Петербургу, рискуют оказаться в кольце окружения из кораблей российского флота, а также средств боевой авиации и береговых ракетных комплексов. Об этом сообщает Avia.pro, ссылаясь на китайский Sohu.

По информации западных СМИ, в скором времени американский военный флот намерен отплыть, держа курс на этот регион. Возможными последствиями такого похода станет блокада этих кораблей ВС России.


«Если внимательно изучить деятельность американского флота, то можно обнаружить массу интересного. Командованию ВМС США хватает смелости отправлять свои военные корабли только в Черное море, но в Балтийском море они не рискуют приближаться к Санкт-Петербургу. Так называемые русские ворота Балтики — это не то место, где американские военные корабли смогут свободно ходить», - сообщает Sohu.

Кроме того, высказывается и еще одно предположение - насчет альтернативной ловушки. Так, крупная авианосная группа Запада, подойдя к российским военным базам у побережья Средиземного моря в Сирии, будет встречена российскими подводными лодками, боевыми кораблями и авиацией. Небольшая территория позволит довольно легко заблокировать американцев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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