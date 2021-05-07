Японские корабли попытались перехватить четыре боевых корабля ВМФ России в Цусимском проливе

В Цусимском проливе японские военные попытались заблокировать российские боевые корабли.

Об этом инциденте сообщило Министерство обороны Японии, передает Аvia.pro . Корабли и самолеты Японии провели перехват четырех российских боевых кораблей Тихоокеанского флота РФ, чтобы не пропустить их через Цусимский пролив.

В Объединенном штабе Министерства обороны Японии заявили, что перехват российских кораблей проводился рядом с берегами Японии, когда они проходили через Цусимский пролив в сторону Восточно-Китайского моря.

«Подтверждаем, что четыре корабля ВМФ России прошли на юг через Цусимский пролив в сторону Восточно-Китайского моря. Японские военные продолжает присутствовать в море и в воздушном пространстве вблизи Японии. Мы пошли на серьёзные шаги для обеспечения безопасности», - заявили в Японии.

Стоит отметить, что Россия заранее уведомила Токио о маршруте своих военных кораблей. Поэтому действия Японии можно расценивать как провокацию. А учитывая риторику Токио касательно четырех островов Курильской гряды, повторение подобного рода инцидентов может серьезно ухудшить отношения между Россией и Японией.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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