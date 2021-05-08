В Ла-Манше произошел инцидент между британскими и французскими военными

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В Ла-Манше произошел инцидент между британскими и французскими военными
В Мире

В Ла-Манше может начаться военный конфликт между Францией и Великобританией.

Опасный инцидент произошел между британскими и французскими военными. Информационный ресурс Avia.pro получил информацию о том, что британский корабль на подходах к острову Джерси был протаранен французским судном. Британское судно получило повреждения, но о том, насколько они серьезны, пока не сообщается.

Лондон уже отреагировал на этот инцидент и направил к Джерси два военных корабля. Франция также решила увеличить там военное присутствие и к острову следуют три французские военные корабли.


Как сообщили источник, французы преднамеренно протаранили  лодкой британское морское судно. То есть, речь идет не о случайном столкновении, что серьезно обостряет ситуацию.

Если Лондон решит применить силу, то ситуация может перерасти в военный конфликт. Стоит отметить, что французы уже блокируют подходы к острову Джерси. И пока дипломатическим путем урегулировать эту ситуацию стороны не могут.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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