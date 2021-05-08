Истребители ВКС РФ впервые столкнулись с F-35 в небе над Балтийским морем

Над Балтийским морем впервые столкнулись истребители ВКС РФ и F-35.

Аvia.pro , ссылаясь на иностранные источники, отмечает, что в Эстонию ранее были переброшены из Италии истребители F-35.

Подробной информации касательно инцидента над Балтикой с участием F-35 и российской военной авиации нет. Но эксперты предполагают, что истребители F-35 вероятно устроили сопровождение российских боевых самолётов над Балтийским морем.

Официально комментариев по этому поводу не давали ни в Москве, ни в НАТО. Возможно авиация Италии вела наблюдение за боевыми самолетами РФ скрытно, избегая сближения.

Эксперты отмечают, что российские Су-35 при сближении могли переиграть натовские истребители, так как они более маневренные. Избегая сближения, натовские летчики ушли от возможной демонстрации воздушного боя.

Стоит отметить, что авиация НАТО пребывает постоянно в странах Балтии. Итальянские летчики сменили в Эстонии силы Германии. Спустя несколько месяцев на смену силам Италии прибудут в эту страну воздушные силы другого государства НАТО.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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