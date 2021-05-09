Российские военные в Сирии перехватили ракеты Израиля

Image 16+
Российские военные в Сирии перехватили ракеты Израиля
Сирия

Российские военнослужащие сумели сорвать очередную воздушную атаку по военному объекту на территории Сирии, применив средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Avia.pro.

По его сведениям, ракеты, выпущенные Израилем, поразили вовсе не ту цель, которую были должны. Фактически было уничтожено небольшое здание, в котором-то и места не было для иранского оружия. Речь о гражданской фабрике.

По причине того, что израильской стороной были нарушены существовавшие с РФ договоренности по Сирии, да еще и была создана угроза непосредственно для российских военных, решено было воспользоваться комплексами радиоэлектронной борьбы. РЭБ нарушили траекторию полета ракет Тель-Авива, из-за чего удар пришелся не туда, куда планировался.


Авторы высказали предположение, что именно поэтому Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и запросил экстренный звонок президенту России Владимиру Путину.

Более того, специалисты предположили, что Россия помешала Израилю ударить ракетами и по южной части САР, где размещены иранские и проиранские силы. Поэтому Тель-Авиву для одиночного удара пришлось задействовать военный вертолет.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
ВКС России и ВВС Сирии в районе Тартуса дважды перехватили американский военный самолет

Сегодня, 08:45

Российские военные в Сирии перехватили ракеты Израиля

Сегодня, 08:25

Нетаньяху срочно связался с Путиным после пуска Израилем ракет в сторону авиабазы «Хмеймим»

Вчера, 11:25

РФ могла впервые применить гиперзвуковое оружие в Сирии

7-05-2021, 07:55

Четыре израильских крылатых ракеты пролетели в километре от российской авиабазы «Хмеймим»

5-05-2021, 11:55

В районе базы ВМФ России в Сирии прогремели мощные взрывы

4-05-2021, 00:49

ВКС РФ в Сирии на границе с Турцией дезориентировали и ослепили боевиков ФОТАБами

30-04-2021, 18:39

Турецкую базу на севере Сирии атаковал неопознанный самолет

30-04-2021, 16:19

В Сирии ВКС России подняты в воздух в ожидании удара врага

30-04-2021, 13:34

РФ в небе над Сирией оглушила сразу 5 турецких беспилотников Bayraktar TB2

29-04-2021, 09:35

Турция готовится нанести сотни ударов по сирийской армии

29-04-2021, 09:30

ВКС РФ активно атакуют ИГИЛ в пустыне Сирии

28-04-2021, 12:35

После разгрома Россией позиций наемников Турция не совершила ни одного нападения на сирийские войска

27-04-2021, 08:55

Армия России остановила бои на востоке Сирии

27-04-2021, 07:00

Корабли ВМС США пытаются начать блокаду российской военно-морской базы в сирийском Тартусе

26-04-2021, 08:50

Россия могла применить против американских военных в Сирии секретное вооружение

24-04-2021, 12:25

Российские РЭБ-комплексы блокируют израильскую авиацию от ударов по Сирии

23-04-2021, 09:10

Российский боевой вертолет Ка-52 заметили над территорией коалиции США в Сирии

22-04-2021, 07:30

Турецкие наемники захватывают земли курдов в Сирии

19-04-2021, 23:15

Турция нанесла ракетные удары по бывшим российским военным базам в Аль-Маликии

17-04-2021, 10:40

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Из-за российских контрмер около 200 танков ВСУ в Донбассе не могут пойти в наступление
  • Вчера, 11:20

Из-за российских контрмер около 200 танков ВСУ в Донбассе не могут пойти в наступление

В последние месяцы Россия сократила поставки нефтепродуктов в Украину. Это стало причиной того, что танки ВСУ были выведены из строя. Как сообщает

Требование властей Судана о выдворении российских военных не подтверждается
  • 6-05-2021, 22:34

Требование властей Судана о выдворении российских военных не подтверждается

Ранее отдельные СМИ сообщили, что власти Судана потребовали от Россиийской стороны свернуть начатое недавно строительство российской военно-морской

Истребители ВКС РФ впервые столкнулись с F-35 в небе над Балтийским морем
  • Вчера, 12:25

Истребители ВКС РФ впервые столкнулись с F-35 в небе над Балтийским морем

Над Балтийским морем впервые столкнулись истребители ВКС РФ и F-35. Аvia.pro , ссылаясь на иностранные источники, отмечает, что в Эстонию ранее были

Сторожевой корабль ВМФ России перехватил в Азовском море украинский катер с журналистом CNN
  • 6-05-2021, 11:10

Сторожевой корабль ВМФ России перехватил в Азовском море украинский катер с журналистом CNN

Российский сторожевой корабль в Азовском море минувшей ночью выполнил перехват корабля ВМС Украины, на котором путешествовали американцы - журналист

Японские корабли попытались перехватить четыре боевых корабля ВМФ России в Цусимском проливе
  • 7-05-2021, 08:15

Японские корабли попытались перехватить четыре боевых корабля ВМФ России в Цусимском проливе

В Цусимском проливе японские военные попытались заблокировать российские боевые корабли. Об этом инциденте сообщило Министерство обороны Японии,

Нетаньяху срочно связался с Путиным после пуска Израилем ракет в сторону авиабазы «Хмеймим»
  • Вчера, 11:25

Нетаньяху срочно связался с Путиным после пуска Израилем ракет в сторону авиабазы «Хмеймим»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху экстренно связался с Владимиром Путиным после того как в сторону авиабазы «Хмеймим» были выпущены

Новости партнеров
Новости партнеров
Американские военные на учениях выпустили в сторону российской границы минимум 6 ракет
  • Вчера, 07:15

Американские военные на учениях выпустили в сторону российской границы минимум 6 ракет

Не менее шести американских ракет были выпущены в сторону российской границы. По данным новостного агентства Avia.pro США проводили стрельбы в

РФ могла впервые применить гиперзвуковое оружие в Сирии
  • 7-05-2021, 07:55

РФ могла впервые применить гиперзвуковое оружие в Сирии

В Сирии Россия могла применить впервые гиперзвуковое оружие при нанесении ударов по позициям джихадистов. Эксперты предполагают, что это могло

Российский флот подготовил ловушку для кораблей США в Балтийском и Средиземных морях
  • 6-05-2021, 21:00

Российский флот подготовил ловушку для кораблей США в Балтийском и Средиземных морях

Боевые корабли США идут в ловушку российского флота в Балтийском и Средиземном морях. Военные корабли США могут оказаться в опасной ловушке на

США анонсировали разрыв договоренностей с РФ по Сирийской Республике
  • 7-05-2021, 21:40

США анонсировали разрыв договоренностей с РФ по Сирийской Республике

Вашингтон может полностью разорвать договорённости с Россией по разграничению зон влияния в Сирии — такую информацию предоставили военные