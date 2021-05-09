Российские военные в Сирии перехватили ракеты Израиля

Российские военнослужащие сумели сорвать очередную воздушную атаку по военному объекту на территории Сирии, применив средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Avia.pro.

По его сведениям, ракеты, выпущенные Израилем, поразили вовсе не ту цель, которую были должны. Фактически было уничтожено небольшое здание, в котором-то и места не было для иранского оружия. Речь о гражданской фабрике.

По причине того, что израильской стороной были нарушены существовавшие с РФ договоренности по Сирии, да еще и была создана угроза непосредственно для российских военных, решено было воспользоваться комплексами радиоэлектронной борьбы. РЭБ нарушили траекторию полета ракет Тель-Авива, из-за чего удар пришелся не туда, куда планировался.

Авторы высказали предположение, что именно поэтому Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и запросил экстренный звонок президенту России Владимиру Путину.

Более того, специалисты предположили, что Россия помешала Израилю ударить ракетами и по южной части САР, где размещены иранские и проиранские силы. Поэтому Тель-Авиву для одиночного удара пришлось задействовать военный вертолет.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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