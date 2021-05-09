Великобритания отправляет к российским границам 50 танков и 150 единиц техники

Великобритания направляет к российским границам свою военную технику и военнослужащих. Они будут задействованы на учениях в Эстонии, близ российских границ.

По данным британского издания «Daily Star» в регион для «сдерживания России» отправлены порядка 200 единиц военной техники, 50 из которых - это танки Warrior. Кроме этого, в Эстонии будут находиться 800 британских военнослужащих.

«Грузовики, войска и танки выдвинулись из Саутгемптона в сторону РФ. Вооружение и военнослужащие будут объединены с британскими силами в Эстонии, чтобы противостоять Владимиру Путину. Командиры НАТО заявляют, что эти войска - «пакет заверений» для союзников в Восточной Европе», - говорится в публикации, которую цитирует АвиаПро.

Британские журналисты отметили, что все 200 единиц военной техники, в том числе 50 танков Warrior, подняты на борт пришвартованного в Морском центре в Марчвуде большого парома.

Военнослужащие и военные автомобили стрелкового дивизиона 5-го батальона в Тидворте станут частью боевой группы «Передовое присутствие».

Таким образом, Великобритания все больше и больше добивается конфронтации с Россией. Особенно если учесть, что в течение двух-трех ближайших дней в Черное море должны войти два британских военных корабля с «целью поддержки Украины» - от ударной авианосной группы они отделятся в Средиземном море.

На фоне нагнетания ситуации у своих границ Россия снова может развернуть свои войска в Крыму, полагают эксперты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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