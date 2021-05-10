В ЦАР задержан француз, возможно причастный к обвинениям в адрес России

В последние месяцы Россия сократила поставки нефтепродуктов в Украину. Это стало причиной того, что танки ВСУ были выведены из строя. Как сообщает
США готовы оказывать на РФ военное давление, не исключая при этом вероятности прямого противостояния и нападения на российские корабли в Черном море.
Над Балтийским морем впервые столкнулись истребители ВКС РФ и F-35. Аvia.pro , ссылаясь на иностранные источники, отмечает, что в Эстонию ранее были
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху экстренно связался с Владимиром Путиным после того как в сторону авиабазы «Хмеймим» были выпущены
Три российских боевых корабля заблокировали украинский военный корабль, когда тот попытался зайти в закрытую зону у берегов Крыма. Стало известно,
Два американских ракетных эсминца «Дональд Кук» и «Рузвельт», которые находятся в районе Босфора, готовы атаковать самопровозглашенные республики
Не менее шести американских ракет были выпущены в сторону российской границы. По данным новостного агентства Avia.pro США проводили стрельбы в
Польский военные самолет совершил провокационные маневры против белорусских ЗРК С-300, а также против российских ЗРК С-400, которые развернуты на
Российские военнослужащие сумели сорвать очередную воздушную атаку по военному объекту на территории Сирии, применив средства радиоэлектронной
Неизвестная атомная подводная лодка взяла курс к северным границам России. Об этом сообщает Avia.pro без ссылки на источник информации. По его
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle