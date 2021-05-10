В ЦАР задержан француз, возможно причастный к обвинениям в адрес России

По сообщениям местных СМИ, в Банги задержан гражданин Франции с паспортом на имя Juan Remy Quignolot по обвинению в подготовке боевиков и подкупе местного населения с целью получения ложных свидетельств против России. Предположительно является сотрудником спецслужб Франции. В доме подозреваемого было обнаружено огромное количество стрелкового оружия, в том числе автоматического, боевой амуниции и боеприпасов.

Перемещался по Банги в машине с российским флагом.

Данный гражданин находился в ЦАР с 2013 года, сообщается, что он участвовал в перевороте при Франсуа Бозизе и сотрудничал с МИНУСКА и различными НКО в качестве эксперта.

В начале 2019 году на Мадагаскаре был арестован Кристоф «Мартин» Рэнето, сотрудник французской спецслужбы и бывший советник экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе, который обвиняется в ЦАР в совершении теракта в соборе Фатима.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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