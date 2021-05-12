Анкара заменит американские истребители F-35 собственными беспилотниками

Турецкая армия собирается разместить на десантном судне Anadolu собственные беспилотники компании Baykar Defence. Военно-промышленный гигант Baykar Defence опубликовал концепцию беспилотника TB-3 Bayraktar. Власти страны уверены, что этот проект сыграет огромную роль в развитии турецкой армии.

231-метровый корабль Anadolu строится на верфи Sedef. Он встанет в строй турецкого флота через два года. На борту корабля разместят до 50 дронов, которые будут вести разведывательную деятельность и наносить удары по береговым объектам. Специалисты также предусмотрели ангар площадью в 990 квадратных метров. В нем могут разместиться 12 вертолетов среднего класса или восемь вертолетов большой грузоподъемности.



Отметим, что водоизмещение Anadolu составит 24 660 тонн, а площадь летной палубы - 5440 кв. метров. Ожидается, что в носовой части судна кораблестроители разместят систему, применяемую при начальном разгоне беспилотника.

Решение найти замену американским самолетам Турция приняла после того, как ее исключили из программы F-35. До этого планировалось размещение F-35B с вертикальной посадкой. TB-3 будет приземляться и взлетать, как и другие корабельные самолеты, работающие на авианосце. Примечательно, что беспилотник получит электрооптическую систему CATS и складывающиеся крылья

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может ввести против Анкары новые санкции за использование российских C-400.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей