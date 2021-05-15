Акция в честь фильма «Турист» собрала тысячи людей в Банги

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Акция в честь фильма «Турист» собрала тысячи людей в Банги
В Мире
Источник фото: Федеральное агентство новостей

Жители ЦАР в рамках пророссийской акции прошли шествием к столичному стадиону имени Бартелеми Боганда, где накануне посмотрели премьеру фильма «Турист» об инструкторах из РФ, которые обучили национальную армию.

Участники марша держали флаги России в руках, поскольку кино сняли совместными усилиями Москвы и Банги, что произвело на людей большое впечатление. Тем более боевик показали на государственном языке Центральноафриканской Республики — санго.

Так советник президента ЦАР по безопасности Валерий Захаров отмечал, что фильм не только впечатлили публику, но и сыграл важную роль для культуры страны. 

Лента повествует о судьбе российского офицера, который прибыл в республику, чтобы обучить тактике местных военных (FACA). Причем в съемках участвовали и актеры, и местные жители. 

Возможно, именно поэтому «Турист» понравился центральноафриканцам, ведь показали не просто абстрактный сюжет, а реальную жизнь, реальных людей, которые до помощи специалистов из России боролись с бандформированиями. После обучения российскими инструкторами армия ЦАР разгромила преступные группировки и вернула властям контроль над страной. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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