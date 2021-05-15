Акция в честь фильма «Турист» собрала тысячи людей в Банги

Российский ПТРК «Корнет» оказался эффективным инструментом для борьбы с израильской бронетехникой. Несколько часов назад бойцы палестинского движения
Против украинских военных применяется «лазерное оружие российского производства». Об этом заявил командующий операцией оккупационных сил в Донбассе,
ВКС России пресекли третью провокацию французских истребителей за 72 часа. Об этом сообщает ряд СМИ. Ранее сообщалось о провокации, устроенной двумя
К побережью США могла уже добраться российская атомная подводная лодка. Она прошла Атлантический океан скрытно от кораблей НАТО, передает Аvia.pro.
Палестинцы из группировки ХАМАС применили ударные беспилотные летательные аппараты Shahab при нанесении удара по Израилю. Дроны Shahab были применены
Североатлантический альянс провел в Черном море секретную разведывательную операцию, за которой наблюдали российские военные. Американские СМИ
Украинские войска впервые применили в Донбассе американский противотанковый ракетный комплекс TOW, ударив по позициям самопровозглашенных ЛДНР. Об
В апреле нынешнего года Россия предотвратила «большую войну», считает известный публицист, экс-участник боевых действий в Донбассе и Сирии Юрий Евич.
Корабли ВМФ РФ грозно выгнали украинские военные корабли из Азовского моря, блокировав их в портах, громко сообщает сегодня издание АвиаПро. При этом
Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что для Киева важно развивать береговые ракетные комплексы. С учетом сложившейся ситуации, отметил
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