Жители ЦАР в рамках пророссийской акции прошли шествием к столичному стадиону имени Бартелеми Боганда, где накануне посмотрели премьеру фильма «Турист» об инструкторах из РФ, которые обучили национальную армию.

Участники марша держали флаги России в руках, поскольку кино сняли совместными усилиями Москвы и Банги, что произвело на людей большое впечатление. Тем более боевик показали на государственном языке Центральноафриканской Республики — санго.

Так советник президента ЦАР по безопасности Валерий Захаров отмечал, что фильм не только впечатлили публику, но и сыграл важную роль для культуры страны.

Лента повествует о судьбе российского офицера, который прибыл в республику, чтобы обучить тактике местных военных (FACA). Причем в съемках участвовали и актеры, и местные жители.

Возможно, именно поэтому «Турист» понравился центральноафриканцам, ведь показали не просто абстрактный сюжет, а реальную жизнь, реальных людей, которые до помощи специалистов из России боролись с бандформированиями. После обучения российскими инструкторами армия ЦАР разгромила преступные группировки и вернула властям контроль над страной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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