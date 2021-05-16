NDM: ВС США активно готовятся к полномасштабной войне с русскими в Арктике

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NDM: ВС США активно готовятся к полномасштабной войне с русскими в Арктике
В Мире

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки со всей серьезностью готовятся к полномасштабной войне с российской армией в Арктике. Об этом говорится в публикации американского издания National Defense Magazine.

США, которые привыкли быть первыми во всем, отказываются верить в то, что на сегодняшний день они проигрывают России во многих сферах, и лишь нехотя признают свое отставание по гиперзвуку. Упустил Вашингтон и Арктику из поля зрения. Пока РФ изучала шельф, Штаты были заняты войнами в других странах. Но в последние годы в стране осознали перспективы и богатства белого континента. Поэтому в спешном порядке принялись наверстывать упущенное.

В сентябре 2020 года первая группа отряда специального назначения была задействована в военных маневрах Valor United 20 на Аляске. Авторы публикации отмечают, что американские войска в ходе этих маневров учились выживать и действовать в суровых, а порой и экстремальных, погодных условиях.

В марте текущего года «морские котики» совместно с морпехами и норвежскими военнослужащими были задействованы в совместных учениях союзных авиадиспетчеров близ Сетермоэна в Норвегии.

Таким образом, в ходе этих учений Америка готовится к войне с Россией на просторах Арктики. Однако имеющаяся в ее распоряжении техника и вооружение пока не готовы к суровому климату Севера.

«Смазочные материалы, работающие при нормальных температурах, в Арктике могут вызывать сбои в работе, потому что они затвердевают», – пояснил офицер спецназа в отставке и аналитика по вопросам обороны из аналитического центра Heritage Foundation Стив Буччи.

Это же касается и оружия - оно должно быть приспособлено к суровым условиям Арктики, но у США с ним пока тоже наблюдаются проблемы, пишет ПолитРоссия в переводе.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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