США все же вмешались в палестино-израильский конфликт, нарушив свое обещание соблюдать нейтралитет.

Источник сообщил, что американцы тайно перебросили Израилю дополнительный ЗКР «Patriot», передает Аvia.pro.

Это произошло даже несмотря на слова президента США Джо Байдена о нейтралитете Вашингтона касательно вооруженного конфликта между палестинцами и израильтянами. Переброска ЗРК могла быть осуществлена для того, чтобы Израиль мог усилить защиту от атак палестинцев.

Комплексы «Patriot» были доставлены С-17, который приземлился в пятницу утром в аэропорту Тель-Авива «Бен-Гурион», о чем сообщило иранское информационное агентство Mehrnews. Борт вылетел из американской авиабазы Рамштайн, размещенной на немецкой земле Рейнланд-Пфальц. Спустя некоторое время этот борт вернулся снова на базу Рамштайн.

В момент прибытия транспортного самолета ВВС США в Израиль по израильской территории были запущены сотни ракет. Поэтому система противоракетной обороны «Железный купол» работала активно, чтобы перехватить все ракеты.

В Китае, к слову, уже заявили, что если вмешательство США будет доказано, то Пекин готов поддержать в этом конфликте силы сектора Газа.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей