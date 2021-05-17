Sohu: РФ готовит мощный удар в «подбрюшье» финансовой системы США

Китайский военный обозреватель «Sohu» сообщил о подготовке Россией удара в «подбрюшье» американской финансовой системы, который станет контрответом на введенные антироссийские санкции. Основным принципом для снижения авторитета валюты США для России стал уход от долларовой зависимости, и заключение контрактов по поставке углеводородов в валютах, отличных от доллара. Об этом пишет «ПолитРоссия».

В рамках стратегии дедолларизации, Россия стремится полностью уйти от привязки экономических отраслей от американской валюты. Одним из существенных шагов в этом направлении стало заключение контрактов на поставку углеводорода не в долларовой валюте —учитывая, что стоимость энергоносителей всегда была привязана к американской валюте, такая мера может значительно снизить влияние США на мировом топливном рынке.

«Россия начала делать шаги по снижению своей зависимости от американского доллара. Придерживаясь стратегии дедолларизации, Россия не только укрепляет собственную национальную валюту, но и привлекает внимание других стран, которые все чаще высказывают недовольство тотальной гегемонией доллара», - указано в публикации «Sohu».

Китайские эксперты отметили, что даже в Евросоюзе стали задумываться о стратегии продвижения евро как альтернативы доллару, что грозит США катастрофическими последствиями.

«Если план России по уходу от долларовой зависимости сработает, то национальная валюта США рухнет. Доллар является как одним из козырей для США, так и одним из наиболее уязвимых факторов. Запад определенно не ожидал, что получит такой удар от России в подбрюшье. Вашингтон будет иметь очень большие проблемы, когда будет пытаться удержать свою экономику на плаву», - указали журналисты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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